Sähköpotkulautaonnettomuuksissa loukkaantumisista miljoonien kulut Pirkanmaalla

Pirkanmaalla sähköpotkulautojen kanssa sattuneista onnettomuuksista aiheutui vuosina 2019-2022 lähes kolmen miljoonan euron hoito- ja sairauspoissaolokulut. Tämä käy ilmi Taysissa tehdystä tutkimuksesta.

Potilasta kohden sähköpotkulautaonnettomuus maksaa keskimäärin 3 140 euroa. Sairauslomien kustannukset olivat tästä reilu puolet.

Tutkimuksessa olivat mukana vain Taysin päivystys Acutaan hakeutuneet potilaat. Kokonaisuudessaan hintalappu on huomattavasti suurempi.

"Potilaita on hoidettu myös perusterveydenhuollossa ja yksityisillä klinikoilla sekä pienempiä ruhjeita kotona. Näitä kustannuksia ei ole tässä tutkimuksessa mukana. Lisäksi sairauslomissa on huomioitu vain päivystyksessä kirjoitetut todistukset, joita on voitu jatkaa myöhemmin esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemalla tai työterveydessä", huomauttaa dosentti, erikoislääkäri Aleksi Reito.

Tutkimuksen keskiarvot olivat samansuuntaisia aiempiin selvityksiin verrattuna.