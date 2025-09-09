Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Janne Räsänen LP-Vampulan liigajoukkueen apuvalmentajaksi

Uutiset

Tuttu mies seuran toiminnassa.

Janne Räsänen

Janne Räsänen. Kuva: Antti Kaskinen

Sastamalalainen Janne Räsänen on nimetty LP-Vampulan liigajoukkueen apuvalmentajaksi. Hän on ollut useamman vuoden seuran toiminnassa aktiivisesti mukana.

"Vastuullani on lähinnä kotimaisten pelaajien lajillinen kehittäminen ja avustaminen", kertoo Janne Räsänen roolistaan. "Korjaan pelaajien otteissa sitä, mihin on tarvetta", hän jatkaa.

Janne Räsänen on aiemmin toiminut LP-Vampulan ykkössarjajoukkueen päävalmentajana. Sittemmin hän piti taukoa pari vuotta.

"Teen tätä hommaa töitten ja muun elämän ehdoilla, en täysipäiväisesti", toteaa Janne Räsänen.

Perheen elämään lentopallo kuuluu oleellisena osana. Janne Räsäsen vaimo Pilvi Peltomaa on LP-Vampulan liigajoukkueen psyykkinen valmentaja. Tytär Selma Räsänen pelaa hakkurina Puijo Volleyssa.

LP-Vampulan kauden joukkuetta Janne Räsänen kuvailee potentiaaliseksi ja kehittyväksi.

