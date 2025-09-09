Janne Räsänen LP-Vampulan liigajoukkueen apuvalmentajaksi
Tuttu mies seuran toiminnassa.
Sastamalalainen Janne Räsänen on nimetty LP-Vampulan liigajoukkueen apuvalmentajaksi. Hän on ollut useamman vuoden seuran toiminnassa aktiivisesti mukana.
"Vastuullani on lähinnä kotimaisten pelaajien lajillinen kehittäminen ja avustaminen", kertoo Janne Räsänen roolistaan. "Korjaan pelaajien otteissa sitä, mihin on tarvetta", hän jatkaa.
Janne Räsänen on aiemmin toiminut LP-Vampulan ykkössarjajoukkueen päävalmentajana. Sittemmin hän piti taukoa pari vuotta.
"Teen tätä hommaa töitten ja muun elämän ehdoilla, en täysipäiväisesti", toteaa Janne Räsänen.
Perheen elämään lentopallo kuuluu oleellisena osana. Janne Räsäsen vaimo Pilvi Peltomaa on LP-Vampulan liigajoukkueen psyykkinen valmentaja. Tytär Selma Räsänen pelaa hakkurina Puijo Volleyssa.
LP-Vampulan kauden joukkuetta Janne Räsänen kuvailee potentiaaliseksi ja kehittyväksi.
