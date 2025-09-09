Kaupunki ostaa puretun pankkitalon tontin Kokemäellä
Rakennukselle ei löytynyt uutta omistajaa.
Kokemäellä kaupunki ostaa Satapirkan Osuuspankilta entisen pankkitalon tontin. Se sijaitsee Tulkkilantien ja Teljänkadun kulmauksessa.
Konttorin toiminnan päätyttyä pankki etsi kiinteistölle uutta omistajaa. Ostajaa ei kuitenkaan löytynyt, joten rakennus päädyttiin purkamaan.
Kaupunki näkee kaupan vahvistavan mahdollisuuksia kehittää alueen käyttöä sekä palvella entistä paremmin asukkaita ja yritystoimintaa. Tontista maksetaan 13 820 euroa.
Asia oli esillä kaupunginhallituksessa.
