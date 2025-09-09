Sastamalassa kesäisiä lämpötiloja, kartoilla varoituksia sateesta ja tuulesta

Ilmatieteen laitoksen mukaan kesäinen sää jatkuu alkaneella viikolla. Epävakaisuuden merkkejä on kuitenkin horisontissa.

Sastamalassa lämpötilan odotetaan nousevan lähipäivinä ylimmillään 20-23 asteeseen. Lukemiin vaikuttavat syksystä muistuttavien sumujen hälvenemiseen liittyvät epävarmuudet.

Helleraja rikkoutui ainakin vielä maanantaina paikoin maan eteläosissa. Kokemäen Tulkkilassa jäätiin kuitenkin selvästi sen alle, sillä virallisella havaintoasemalla ylin lämpötila oli 22 astetta.

Pirkanmaalla ja Satakunnassa varoitetaan tiistaina rankoista sateista. Torstaina kaakkoistuuli voi olla vaarallisen voimakasta ja puhaltaa puuskissa yli 15 metriä sekunnissa.

Loppuviikolla sää muuttuu epävakaisemmaksi.

"Mitään selvää kylmän ilman purkausta pohjoisesta ei ole ennusteissa vielä näkyvissä", sanoo meteorologi Eetu Rimo.

Ilmatieteen laitoksen sääennusteen Sastamalaan löydät tästä ja ajantasaiset varoitukset tästä.