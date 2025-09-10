Energiajuomien haitat nuorille huolettavat Pirkanmaalla, vetoomus kehottaa kieltämään alle 15-vuotiailta
Osa käyttää tarkoituksellisesti saadakseen "pärinöitä".
Pirkanmaan hyvinvointialue vetoaa, että energiajuomia ei myytäisi alle 15-vuotiaille. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä aseta ikärajoja.
Ehkäisevän päihdetyön parissa energiajuomat on tunnistettu riskiksi, vaikka niitä ei luokitella päihteeksi. Asia on on ollut esillä myös perhekeskustyöryhmissä.
"Erityisesti huolta herättää se, että osa nuorista käyttää energiajuomia tarkoituksellisesti saadakseen niistä niin sanottuja 'pärinöitä'", sanoo ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Iina Nummi.
Energiajuomat vaikuttavat nuorten terveyteen monin tavoin. Ne ovat haitallisia hampaille, aiheuttavat riippuvuutta ja heikentävät ravitsemusta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että energiajuomia ei myytäisi alle 15-vuotiaille.
Vetoomus on suunnattu elinkeinotoimijoille, huoltajille ja kaikille nuorten kanssa toimiville aikuisille.
