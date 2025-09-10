Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Keskiviikko 10.9.2025
Energiajuomien haitat nuorille huolettavat Pirkanmaalla, vetoomus kehottaa kieltämään alle 15-vuotiailta

Uutiset

Osa käyttää tarkoituksellisesti saadakseen "pärinöitä".

Energiajuomatölkit

Energiajuomia.

Pirkanmaan hyvinvointialue vetoaa, että energiajuomia ei myytäisi alle 15-vuotiaille. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä aseta ikärajoja.

Ehkäisevän päihdetyön parissa energiajuomat on tunnistettu riskiksi, vaikka niitä ei luokitella päihteeksi. Asia on on ollut esillä myös perhekeskustyöryhmissä.

"Erityisesti huolta herättää se, että osa nuorista käyttää energiajuomia tarkoituksellisesti saadakseen niistä niin sanottuja 'pärinöitä'", sanoo ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Iina Nummi.

Energiajuomat vaikuttavat nuorten terveyteen monin tavoin. Ne ovat haitallisia hampaille, aiheuttavat riippuvuutta ja heikentävät ravitsemusta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että energiajuomia ei myytäisi alle 15-vuotiaille.

Vetoomus on suunnattu elinkeinotoimijoille, huoltajille ja kaikille nuorten kanssa toimiville aikuisille.

