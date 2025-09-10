Huittisissa aurinkovoimalan kaavaehdotusta esitellään yleisölle
Mahdollisuus keskustella hankekehityskonsultin ja kaavan laatijan kanssa.
Karsittu Green Energyn aurinkovoimalan osayleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä Huittisissa. Yleisötilaisuus järjestetään kaupungintalolla valtuustosalissa torstaina kello 17.
Kaava-alue kattaa noin 170 hehtaaria talousmetsää. Sinne on osoitettu sijoitettavaksi muun muassa aurinkovoimatuotantoa sekä sähköasema ja tielinjauksia.
Yleisöllä on mahdollisuus keskustella hankekehityskonsultin ja kaavan laatijan kanssa. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.
