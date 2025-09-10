Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Keskiviikko 10.9.2025
Huittisissa aurinkovoimalan kaavaehdotusta esitellään yleisölle

Mahdollisuus keskustella hankekehityskonsultin ja kaavan laatijan kanssa.

Karsittu Green Energy Oy, aurinkovoimala

Aurinkovoimala sijoittuisi valtateiden 2 ja 12 tuntumaan Raijalassa. Kuva: Sitowise Oy

Karsittu Green Energyn aurinkovoimalan osayleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä Huittisissa. Yleisötilaisuus järjestetään kaupungintalolla valtuustosalissa torstaina kello 17.

Kaava-​alue kattaa noin 170 hehtaaria talousmetsää. Sinne on osoitettu sijoitettavaksi muun muassa aurinkovoimatuotantoa sekä sähköasema ja tielinjauksia.

Yleisöllä on mahdollisuus keskustella hankekehityskonsultin ja kaavan laatijan kanssa. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.

