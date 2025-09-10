Toistuvaa ilkivaltaa Iso-Vimman urheilukeskuksella Säkylässä
Ruohokenttää vahingoitettu moottoriajoneuvolla.
Säkylässä on Iso-Vimman urheilukeskukseen kohdistettu viime aikoina ilkivaltaa. Häiriökäyttäytyminen on ollut toistuvaa.
Esimerkiksi ruohokenttää on vahingoitettu ajamalla moottoriajoneuvolla.
Kunta muistuttaa sosiaalisen median päivityksessään, että liikuntapaikat on liikuntaa varten.
Iso-Vimman urheilukeskuksessa on jääkiekko-, jalkapallo-, tennis- ja lentopallokenttiä, pururata ja moukarinheittopaikka.
