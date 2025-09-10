Vuoden seuratyöntekijäksi kerätään ehdotuksia Huittisissa

Huittisissa kerätään ehdotuksia Vuoden seuratyöntekijäksi. Palkitseminen on 7. helmikuuta Satakunnan Urheilugaalassa.

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu pyytää kutakin alueensa kuntaa ja kaupunkia nimeämään henkilön, joka on ansioitunut liikunnan ja urheilun taustatyössä.

Vuoden seuratyöntekijä on tehnyt pitkään tai tekee parhaillaan merkittävää vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun hyväksi. Hän voi olla esimerkiksi seuran luottamushenkilö tai tärkeä taustatoimija.

Ehdokkaiden joukosta kaupungin sivistyslautakunta nimeää tunnustuksen saajan. Lopullisen päätöksen tekee Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun hallitus.

Ehdotuksia otetaan vastaan 6. lokakuuta saakka tässä linkissä.

Vuoden seuratyöntekijöitä Huittisissa

2024 Heikki Hakala

2023 Antti Hirvineva

2022 Anitta Routakangas

2021 Mikko Ojapelto

2020 Marketta Mäenpää

2019 Timo Kuusisto

2018 Pasi Nieminen

2017 Reijo Mäkelä

2016 Pertti Tiuttu

2015 Hannu Ketonen

2014 Elina Savolainen