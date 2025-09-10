Vuoden seuratyöntekijäksi kerätään ehdotuksia Huittisissa
Palkittava on ansioitunut liikunnan ja urheilun taustatyössä.
Huittisissa kerätään ehdotuksia Vuoden seuratyöntekijäksi. Palkitseminen on 7. helmikuuta Satakunnan Urheilugaalassa.
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu pyytää kutakin alueensa kuntaa ja kaupunkia nimeämään henkilön, joka on ansioitunut liikunnan ja urheilun taustatyössä.
Vuoden seuratyöntekijä on tehnyt pitkään tai tekee parhaillaan merkittävää vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun hyväksi. Hän voi olla esimerkiksi seuran luottamushenkilö tai tärkeä taustatoimija.
Ehdokkaiden joukosta kaupungin sivistyslautakunta nimeää tunnustuksen saajan. Lopullisen päätöksen tekee Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun hallitus.
Ehdotuksia otetaan vastaan 6. lokakuuta saakka tässä linkissä.
Vuoden seuratyöntekijöitä Huittisissa
2024 Heikki Hakala
2023 Antti Hirvineva
2022 Anitta Routakangas
2021 Mikko Ojapelto
2020 Marketta Mäenpää
2019 Timo Kuusisto
2018 Pasi Nieminen
2017 Reijo Mäkelä
2016 Pertti Tiuttu
2015 Hannu Ketonen
2014 Elina Savolainen
