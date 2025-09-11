Liitostyöt katkaisevat Huittisissa vedenjakelun osassa kaupunkia
Alue Sammun eritasoliittymän molemmin puolin.
Huittisissa on vedenjakelussa keskeytys lauantaina Sammun eritasoliittymän molemmin puolin. Syynä ovat vesijohtoverkoston välttämättömät liitostyöt.
Vedenjakelu keskeytyy aamuseitsemän ja iltapäiväkahden välillä alueella Takkulantie, Alatie, Ylätie, Lassentie, Sahamäki, Asevelikuja, Puistokuja, Untonmäentie, Käenkuja, Kuuselankuja, Museokatu, Oikotie ja Hiukkamäenkatu.
Asukkaita suositellaan varaamaan pieni määrä talousvettä katkoksen ajaksi.
Jätä kommentti