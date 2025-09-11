Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Torstai 11.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Liitostyöt katkaisevat Huittisissa vedenjakelun osassa kaupunkia

Uutiset

Alue Sammun eritasoliittymän molemmin puolin.

Vesihana

Vesihana. Kuva: Pixabay

Huittisissa on vedenjakelussa keskeytys lauantaina Sammun eritasoliittymän molemmin puolin. Syynä ovat vesijohtoverkoston välttämättömät liitostyöt.

Vedenjakelu keskeytyy aamuseitsemän ja iltapäiväkahden välillä alueella Takkulantie, Alatie, Ylätie, Lassentie, Sahamäki, Asevelikuja, Puistokuja, Untonmäentie, Käenkuja, Kuuselankuja, Museokatu, Oikotie ja Hiukkamäenkatu.

Asukkaita suositellaan varaamaan pieni määrä talousvettä katkoksen ajaksi.

·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: