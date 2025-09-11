Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Torstai 11.9.2025
Sastamalassa kutsunnat lähestyvät, vuorossa vuonna 2007 syntyneet miehet

Uutiset

Puolustusvoimien aluetoimistot järjestävät kierrokset syksyn aikana.

Porin prikaati, Puolustusvoimat, varusmiehet, varusmies

Varusmiehiä. Kuva: Porin prikaati

Puolustusvoimien aluetoimistot järjestävät asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat syksyn aikana. Vuorossa ovat vuonna 2007 syntyneet miehet.

Kutsunnat pidetään Sastamalassa Vammalan ammattikoululla tiistaina 16. syyskuuta, Kokemäellä koulukeskuksella Tulkkilantiellä tiistaina 14. lokakuuta ja Huittisissa kaupungintalolla tiistaina 11. marraskuuta. Punkalaitumella ja Säkylässä tilaisuudet olivat keskiviikkona.

Puolustusvoimien sähköisessä OmaIntti-palvelussa voi valmistautua kutsuntoihin.

