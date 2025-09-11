Valtuuston kokoonpano muuttuu Kokemäellä, hallinto-oikeus totesi kokoomuksen ääniharavan vaalikelvottomaksi

Kokemäellä kokoomuksen Juha-Pekka Pihlman ei hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ole vaalikelpoinen valtuustoon. Hänen tilalleen nousee ryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Juho Anttila.

Juha-Pekka Pihlman oli valittu valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Valtuusto nimeää hänen tilalleen tehtävään uuden henkilön.

Vaalikelpoisuuden menetys liittyy Juha-Pekka Pihlmanin virkatyöhön. Hän on yhtenäiskoulun rehtori ja perusopetuksen tulosalueen päällikkö. Hallinto-oikeus katsoi kokonaisarvioinnissaan, että Pihlman on viranhaltija, joka toimii sivistyslautakunnan tehtäväalueen johtavaan tehtävään rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. Siten hän on vailla vaalikelpoisuutta valtuustoon. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt päätökseen valituslupaa.

Kuntavaaleissa Juha-Pekka Pihlman sai 115 ääntä ja oli kokoomuksen ääniharava.

Muutokset ovat esillä valtuustossa maanantaina.