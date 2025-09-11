Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Torstai 11.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Valtuuston kokoonpano muuttuu Kokemäellä, hallinto-oikeus totesi kokoomuksen ääniharavan vaalikelvottomaksi

Uutiset

Juha-Pekka Pihlmanin tilalle nousee Juho Anttila.

Kokemäen kaupungintalo

Kokemäen kaupungintalo.

Kokemäellä kokoomuksen Juha-Pekka Pihlman ei hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ole vaalikelpoinen valtuustoon. Hänen tilalleen nousee ryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Juho Anttila.

Juha-Pekka Pihlman oli valittu valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Valtuusto nimeää hänen tilalleen tehtävään uuden henkilön.

Vaalikelpoisuuden menetys liittyy Juha-Pekka Pihlmanin virkatyöhön. Hän on yhtenäiskoulun rehtori ja perusopetuksen tulosalueen päällikkö. Hallinto-oikeus katsoi kokonaisarvioinnissaan, että Pihlman on viranhaltija, joka toimii sivistyslautakunnan tehtäväalueen johtavaan tehtävään rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. Siten hän on vailla vaalikelpoisuutta valtuustoon. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt päätökseen valituslupaa.

Kuntavaaleissa Juha-Pekka Pihlman sai 115 ääntä ja oli kokoomuksen ääniharava.

Muutokset ovat esillä valtuustossa maanantaina.

· ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: