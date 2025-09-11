Vammalan seurakuntatalo myydään Tyrvään Pappilalle, päätös äänestäen

Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti, että Vammalan seurakuntatalo myydään Kiinteistö Oy Tyrvään Pappilalle. Kauppahinta on 201 000 euroa.

Kirkkoneuvoston pohjaesitys voitti äänin 19-7 ja yksi tyhjä. Sen mukaan Vammalan seurakuntatalo myydään Kiinteistö Oy Tyrvään Pappilalle. Kaupan toteutuminen edellytti kahta kolmasosaa annetuista äänistä.

Pohjaesityksen kannalla olivat Sirkku Aarinen, Kari Alajoki, Harri Hakala, Auli Horelli, Jorma Hämäläinen, Janica Isonokari, Satu Janhunen, Mari Jokela, Mauri Kaaja, Leevi Karisalmi, Sirpa Keskinen, Henri Kiuttu, Jari Kortelahti, Maritta Laiho, Jukka Pusa, Sirkka-Liisa Saari, Pekka Salonen, Aleksi Sandroos ja Terttu Sulanne.

“Jos me torppaamme myynnin, voi olla, että rakennus puretaan”, arveli Henri Kiuttu keskustelun alkuvaiheissa. Hän on seurakunnan kiinteistötyöryhmän jäsen.

Vähemmistöön jääneen vastaesityksen teki Pertti Peuraniemi. Hän esitti Vammalan seurakuntatalon myymistä Aulis Ylösen edustamalle perustettavalle osakeyhtiölle 151 000 eurolla. Peuraniemi nosti puheenvuorossaan esiin, että Kiinteistö Oy Tyrvään Pappilan tarjouksessa ei ole luotettavaa tietoa seurakuntatalon säilyttämisestä toisin kuin Aulis Ylösen edustaman perustettavan osakeyhtiön tarjouksessa. Hän myös totesi, että myynti-ilmoituksessa ei mainittu, että kiinteistö myydään korkeimman tarjouksen tekijälle eikä huutokaupasta ei ollut mainintaa.

“Kohteen myyntihinta ei ratkaise, vaan se, mitä arvostamme”, sanoi Elisa Junttila. Hän oli yksi vastaesitystä kannattaneista.

Äänestyksessä Pertti Peuraniemen esityksen takana olivat hänen lisäkseen Elisa Junttila, Irmeli Kulonpää, Salme Kuukka, Jarmo Mauriala, Heikki Uusitalo ja Maire Villo. Päätöksen jälkeen Junttila, Villo, Kulonpää, Peuraniemi ja Kuukka ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen.

Tyhjää äänesti Veeti Pyhältö.

