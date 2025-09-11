Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Torstai 11.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Vammalan seurakuntatalon myynti kirkkovaltuuston päätettävänä, yksinkertainen enemmistö ei riitä kaupan toteutumiseen

Uutiset

Päätös vaatii taakseen vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista kirkkovaltuutetuista.

Vammalan seurakuntatalo

Vammalan seurakuntatalo. Kuva: Vapriikin kuva-arkisto, Kerttu Loukusa

Sastamalassa Vammalan seurakuntatalon myynti on päätettävänä kirkkovaltuustossa. Kaupan toteutumiseen ei riitä yksinkertainen enemmistö äänistä.

Kirkkoneuvosto esittää, että Vammalan seurakuntatalo myydään Kiinteistö Oy Tyrvään Pappilalle. Päätös syntyi äänin 9-2. Kauppasumma on 201 000 euroa.

Myynnin toteutuminen vaatii kirkkovaltuustossa määräenemmistön. Tämä tarkoittaa, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuutetuista kannattaa asiaa.

Vammalan seurakuntatalon myynti Sastamalan kaupungille kaatui kirkkovaltuustossa viime vuoden syksyllä. Tuolloin kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymistä kannatti 17 ja vastusti kymmenen kirkkovaltuutettua. Kaupunki olisi maksanut seurakuntatalosta 150 000 euroa.

Kirkkovaltuusto käsittelee asiaa torstai-iltana.

·

Lue myös

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: