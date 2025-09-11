Vammalan seurakuntatalon myynti kirkkovaltuuston päätettävänä, yksinkertainen enemmistö ei riitä kaupan toteutumiseen
Päätös vaatii taakseen vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista kirkkovaltuutetuista.
Sastamalassa Vammalan seurakuntatalon myynti on päätettävänä kirkkovaltuustossa. Kaupan toteutumiseen ei riitä yksinkertainen enemmistö äänistä.
Kirkkoneuvosto esittää, että Vammalan seurakuntatalo myydään Kiinteistö Oy Tyrvään Pappilalle. Päätös syntyi äänin 9-2. Kauppasumma on 201 000 euroa.
Myynnin toteutuminen vaatii kirkkovaltuustossa määräenemmistön. Tämä tarkoittaa, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuutetuista kannattaa asiaa.
Vammalan seurakuntatalon myynti Sastamalan kaupungille kaatui kirkkovaltuustossa viime vuoden syksyllä. Tuolloin kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymistä kannatti 17 ja vastusti kymmenen kirkkovaltuutettua. Kaupunki olisi maksanut seurakuntatalosta 150 000 euroa.
Kirkkovaltuusto käsittelee asiaa torstai-iltana.
