Herra Hakkaraisen talon operoinnista kilpailee kaksi tarjoajaa
Kaupunki ylläpitää ja kehittää toimintaa yhdessä palveluntuottajan kanssa.
Sastamalan kaupunki ylläpitää ja kehittää Herra Hakkaraisen talon toimintaa yhdessä palveluntuottajan kanssa. Nykyinen ylläpitosopimus on päättymässä kuluvan vuoden lopussa.
Uudelle kaudelle kaupunki pyysi tarjouksia Herra Hakkaraisen talon toiminnan toteutuksesta käyttöoikeussopimuksena. Sopimus on voimassa aluksi neljä vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi molemminpuolisella yhden vuoden irtisanomisajalla.
Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kaksi.
Kaupunki osoittaa vuodessa Herra Hakkaraisen talon toimintaan 72 000 euroa ja markkinointiin 15 000 euroa. Lisäksi kaupunki sitoutuu markkinoimaan kohdetta osana kaupungin yhteistä matkailumarkkinointia tuhannella eurolla vuosittain.
Asia on esillä kaupunginhallituksesta.
Herra Hakkaraisen taloa on pitkään operoinut Taito Satakunta.
Jätä kommentti