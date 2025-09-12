Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Perjantai 12.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Maire Villo kirkkovaltuutetuksi Sastamalassa, kirkkoneuvoston jäseneksi Irmeli Kulonpää

Uutiset

Seppo Kulju erosi luottamustoimistaan seurakunnassa.

Maire Villo

Maire Villo. Kuva: Sastamalan kaupungin nettilähetys

Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoonpanot ovat muuttuneet.

Seppo Kulju pyysi eroa luottamutehtävistään. Hän on muuttanut pois paikkakunnalta.

Kirkkovaltuustoon nousi Kirkko kaikille -listan ensimmäinen varajäsen Maire Villo. Kirkkoneuvostoon valittiin varsinaiseksi jäseneksi Irmeli Kulonpää ja hänen varajäsenekseen Maire Villo.

Muutoksista päätti kirkkovaltuusto.

·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: