Maire Villo kirkkovaltuutetuksi Sastamalassa, kirkkoneuvoston jäseneksi Irmeli Kulonpää
Seppo Kulju erosi luottamustoimistaan seurakunnassa.
Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoonpanot ovat muuttuneet.
Seppo Kulju pyysi eroa luottamutehtävistään. Hän on muuttanut pois paikkakunnalta.
Kirkkovaltuustoon nousi Kirkko kaikille -listan ensimmäinen varajäsen Maire Villo. Kirkkoneuvostoon valittiin varsinaiseksi jäseneksi Irmeli Kulonpää ja hänen varajäsenekseen Maire Villo.
Muutoksista päätti kirkkovaltuusto.
