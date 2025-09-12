Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Perjantai 12.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

OmaPirhan sähköisessä ajanvarauksessa rajoituksia

Uutiset

Digiklinikka toimii normaalisti, samoin sosiaali- ja terveysasemien puhelinpalvelut.

Potilastietojärjestelmä, Pirha

Tietokone. Kuva: Olli-Pekka Latvala / Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa OmaPirhan sähköistä ajanvarausta. Toiminnossa on noin kahden viikon ajan rajoituksia.

Käyttökatko koskee lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sairaanhoitajan, diabeteshoitajan, ehkäisyneuvolan, työttömien terveystarkastusten ja seksitautien poliklinikan sähköistä aikojen varaamista ja perumista. Omia varattuja aikoja ei voi myöskään tarkastella.

Suun terveydenhuollon ajanvaraus toimii, samoin käynnistymässä olevat influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraukset.

Digiklinikalta palvelua saa normaaliin tapaan sekä sosiaali- ja terveysasemilta puhelimitse.

Käyttökatko liittyy potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseen.

· · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: