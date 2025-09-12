OmaPirhan sähköisessä ajanvarauksessa rajoituksia

Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa OmaPirhan sähköistä ajanvarausta. Toiminnossa on noin kahden viikon ajan rajoituksia.

Käyttökatko koskee lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sairaanhoitajan, diabeteshoitajan, ehkäisyneuvolan, työttömien terveystarkastusten ja seksitautien poliklinikan sähköistä aikojen varaamista ja perumista. Omia varattuja aikoja ei voi myöskään tarkastella.

Suun terveydenhuollon ajanvaraus toimii, samoin käynnistymässä olevat influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraukset.

Digiklinikalta palvelua saa normaaliin tapaan sekä sosiaali- ja terveysasemilta puhelimitse.

Käyttökatko liittyy potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseen.