OmaPirhan sähköisessä ajanvarauksessa rajoituksia
Digiklinikka toimii normaalisti, samoin sosiaali- ja terveysasemien puhelinpalvelut.
Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa OmaPirhan sähköistä ajanvarausta. Toiminnossa on noin kahden viikon ajan rajoituksia.
Käyttökatko koskee lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sairaanhoitajan, diabeteshoitajan, ehkäisyneuvolan, työttömien terveystarkastusten ja seksitautien poliklinikan sähköistä aikojen varaamista ja perumista. Omia varattuja aikoja ei voi myöskään tarkastella.
Suun terveydenhuollon ajanvaraus toimii, samoin käynnistymässä olevat influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraukset.
Digiklinikalta palvelua saa normaaliin tapaan sekä sosiaali- ja terveysasemilta puhelimitse.
Käyttökatko liittyy potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseen.
