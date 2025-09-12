Sallilan koulun kuntoa tutkitaan, mm. poikkeavaa hajua ja jälkiä kosteudesta
Tarkastuskertomuksessa lueteltu useita vaatimusten vastaisia puutteita.
Huittisten kaupunki teettää kuntotutkimuksen Sallilan koululla Vampulassa. Asia on huomioitu teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa.
Ympäristötoimi kävi Sallilan koululla keväällä tarkastuksella. Tarkastuskertomuksessa on lueteltu useita vaatimusten vastaisia puutteita. Näitä ovat muun muassa poikkeava haju, jäljet kosteudesta ja lattiarakenteessa havaittu kondenssivesi.
Tiloissa todetun hajun ja kosteusjälkien syyt tulee selvittää ja poistaa. Ympäristötoimeen on annettava selvitys lokakuun loppuun mennessä.
Lisäksi silmämääräisen katselmuksen perusteella on havaittu esimerkiksi uima-allastilan ulkoseinän märkyys.
Kaupunki teetti koululla kuntoarvion viime vuoden syksyllä. Se tukee lisätutkimuksia ja jatkotoimenpiteitä.
Kuntoarvion toteuttanut Caverion Oy on puitesopimuskumppanina jättänyt tarjouksen sisäilma- ja kosteusteknisestä kuntotutkimuksesta, ilmanvaihdon kuntotutkimuksesta sekä asbesti- ja haitta-ainetutkimuksesta. Tutkimussuunnitelman mukaisten töiden kustannus on arvonlisäverottomana 35 754 euroa.
Kaupunki on hyväksynyt tarjouksen.
Jätä kommentti