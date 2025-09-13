Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Järvivesien lämpötilat kääntyivät nousuun Sastamalassa

Pintavesien lämpötilat ovat koko maassa ajankohdan keskiarvoa korkeampia.

Houhajärvi, syksy

Houhajärvi. Kuva: Reijo Telaranta

Syksyn lämpimät säät näkyvät pintavesien lämpötiloissa. Ne ovat keskimääräistä lämpimämpiä.

Sastamalasta Houhajärvestä mitattiin kuluvalla viikolla 18,5 astetta ja Liekovedestä 17,5 astetta. Molempien lämpötilat olivat heinäkuun lopulta laskussa, mutta kääntyivät harvinaisesti uudelleen nousuun syyskuussa.

Säkylän Pyhäjärven lämpötila oli lauantaina aamulla 16,2 astetta. Se on 1,5 astetta vuosien 1996-2024 keskiarvoa enemmän.

Pintavesien lämpötilat ovat kaikilla virallisilla havaintopaikoilla ajankohdan keskiarvoa korkeampia.

Edellinen: