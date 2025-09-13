Järvivesien lämpötilat kääntyivät nousuun Sastamalassa
Pintavesien lämpötilat ovat koko maassa ajankohdan keskiarvoa korkeampia.
Syksyn lämpimät säät näkyvät pintavesien lämpötiloissa. Ne ovat keskimääräistä lämpimämpiä.
Sastamalasta Houhajärvestä mitattiin kuluvalla viikolla 18,5 astetta ja Liekovedestä 17,5 astetta. Molempien lämpötilat olivat heinäkuun lopulta laskussa, mutta kääntyivät harvinaisesti uudelleen nousuun syyskuussa.
Säkylän Pyhäjärven lämpötila oli lauantaina aamulla 16,2 astetta. Se on 1,5 astetta vuosien 1996-2024 keskiarvoa enemmän.
Pintavesien lämpötilat ovat kaikilla virallisilla havaintopaikoilla ajankohdan keskiarvoa korkeampia.
