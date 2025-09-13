Polkupyörällä liikkuneet tytöt kolaroivat auton kanssa Huittisissa
Tytöt tulivat tielle kärkikolmion takaa.
Huittisissa samalla polkupyörällä liikkeellä olleet kaksi noin kymmenvuotiasta tyttöä törmäsivät henkilöautoon Mehiläisentien ja Nanhiantien risteyksessä. Onnettomuus sattui torstaina iltapäivällä.
Reilu nelikymppinen mies ajoi henkilöautolla Nanhiantietä kaupungin keskustan suunnasta. Yllättäen oikealta Mehiläisentieltä tuli kärkikolmion takaa polkupyörä, jolla oli liikkeellä kaksi tyttöä. Silminnäkijöiden mukaan polkupyörä kääntyi vasemmalle.
Henkilöauton kuljettaja yritti väistää vasemmalle ja jarruttaa. Polkupyörä oli väistänyt samaan suuntaan. Lisäksi henkilöautoa tuli vastaan tuli toinen ajoneuvo.
Polkupyörä törmäsi henkilöauton oikeaan etukulmaan ja kaatui. Tytöt osuivat henkilöauton kylkeen.
Alustavien tietojen mukaan onnettomuudesta selvittiin ilman vakavia vammoja. Tytöistä toinen pääsi kotiin ja toinen vietiin tarkastukseen sairaalaan.
Onnettomuutta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Alkoholilla ei ollut osuutta onnettomuuteen.
