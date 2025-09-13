Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Lauantai 13.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

VaLePan kauden avaus lykkääntyy, Mestaruusliigan alku siirtyy

Uutiset

Otteluohjelma joudutaan laittamaan osittain uusiksi.

VaLePa, yleisöä

VaLePa. Kuva: Hannu Moilanen

Miesten Mestaruusliigan kauden avaus siirtyy suunnitellusta eteenpäin. VaLePan ensimmäisen ottelun ajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Tilanteen taustalla on kansainvälinen siirtoikkuna. Kansainvälinen Lentopalloliitto ei ole hyväksynyt Suomen anomusta kansallisesta aikaikkunasta alkavalle kaudelle. Käydyt neuvottelut eivät tuoneet tilanteeseen muutosta.

Miesten Mestaruusliiga voi linjausten mukaan alkaa aikaisintaan 20. lokakuuta. Se on kuukausi alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin.

VaLePan oli määrä pelata ensimmäinen ottelu 24. syyskuuta. Vastustajaksi oli tulossa Kyky-Betset.

Miesten sarjaohjelma joudutaan laittamaan osittain uusiksi nopealla aikataululla. Alkupään ottelut siirretään myöhemmäksi. Muutoin ohjelma pidetään ennallaan.

Loppupäästä miesten Mestaruusliiga jatkuu kymmenellä vuorokaudella 17. toukokuuta saakka.

· · · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: