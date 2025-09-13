VaLePan kauden avaus lykkääntyy, Mestaruusliigan alku siirtyy
Otteluohjelma joudutaan laittamaan osittain uusiksi.
Miesten Mestaruusliigan kauden avaus siirtyy suunnitellusta eteenpäin. VaLePan ensimmäisen ottelun ajankohdasta ei ole vielä tietoa.
Tilanteen taustalla on kansainvälinen siirtoikkuna. Kansainvälinen Lentopalloliitto ei ole hyväksynyt Suomen anomusta kansallisesta aikaikkunasta alkavalle kaudelle. Käydyt neuvottelut eivät tuoneet tilanteeseen muutosta.
Miesten Mestaruusliiga voi linjausten mukaan alkaa aikaisintaan 20. lokakuuta. Se on kuukausi alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin.
VaLePan oli määrä pelata ensimmäinen ottelu 24. syyskuuta. Vastustajaksi oli tulossa Kyky-Betset.
Miesten sarjaohjelma joudutaan laittamaan osittain uusiksi nopealla aikataululla. Alkupään ottelut siirretään myöhemmäksi. Muutoin ohjelma pidetään ennallaan.
Loppupäästä miesten Mestaruusliiga jatkuu kymmenellä vuorokaudella 17. toukokuuta saakka.
