Vammalaan suunnitteilla uusi kerrostalo, kaupunki myy tontin 1,5 miljoonalla eurolla

Uutiset

Ennakkomarkkinointi alkaa syksyllä, rakentamista tavoitellaan käyntiin keväällä.

Pororanta, kerrostalo, havainnekuva

Havainnekuva Pororantaan suunnitteilla olevasta kerrostalosta.

Sastamalassa kaupungin keskustaan Pororannan alueelle on suunnitteilla uusi asuinkerrostalo. Kaupunki myy tontin runsaalla 1,5 miljoonalla eurolla.

Kerrostaloa suunnittelee Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy. Tontti on Pororannan vieressä Sastamalan Opiston naapurissa. Sijainnista avautuvat esteettömät näkymät Liekovedelle.

"Tavoitteenamme on käynnistää ennakkomarkkinointi jo kuluvan syksyn aikana ja rakentaminen alkaisi ensi keväänä", kertoo toimitusjohtaja Katri Kynnös-Rajamäki. "Tontille on nyt suunniteltu ensimmäistä kerrostaloa, joka käsittää nelisenkymmentä erikokoista huoneistoa aina perhekokoisista yksiöihin", hän jatkaa.

"Pororannan alueen kehittäminen on tärkeä osa Sastamalan keskustan elinvoiman vahvistamista", sanoo kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg. "Tämä hanke edistää kaupungin kasvua ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia asukkaille aivan keskustan tuntumassa", hän toteaa.

Kaupunki varaa tontin rakennusliikkeelle ensi vuoden loppuun saakka. Tänä aikana yhtiö tekee kohteesta ennakkomarkkinointia, laatii lopulliset rakennussuunnitelmat sekä hakee rakennusluvan ja mahdolliset muut luvat. Varausmaksu on 10 000 euroa.

Tontille on mahdollista rakentaa kolme enintään kuuden kerroksen asuinrakennusta.

