Vedenjakelu poikki osassa Huittista
Syynä liitostyöt.
Huittisissa on vedenjakelussa katko lauantaina Sammun eritasoliittymän molemmin puolin. Syynä ovat vesijohtoverkoston välttämättömät liitostyöt.
Vedenjakelu keskeytyy aamuseitsemän ja iltapäiväkahden välillä alueella Takkulantie, Alatie, Ylätie, Lassentie, Sahamäki, Asevelikuja, Puistokuja, Untonmäentie, Käenkuja, Kuuselankuja, Museokatu, Oikotie ja Hiukkamäenkatu.
Asukkaita suositellaan varaamaan pieni määrä talousvettä katkoksen ajaksi.
