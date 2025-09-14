Aapo Paunonen palkittiin ammattitaidon EM-kilpailuissa kunniamaininnalla
Työskentelee Sastamalassa Lastux Oy:ssä ja suorittaa opintoja Saskyssa.
Sastamalassa Lastux Oy:ssä työskentelevä Aapo Paunonen menestyi CNC-jyrsinnässä ammattitaidon EM-kilpailuissa. Hänet palkittiin kunniamaininnalla.
Aapo Paunonen suorittaa konetekniikan ammattitutkintoa Saskyssa ja ammattikorkeakoulussa konetekniikan insinööriopintoja. Hän on 21-vuotias.
Kilpailuista Aapo Paunosella on runsaasti kokemusta ja saavutuksia. Ennestään hänellä on ammattitaidon Suomen mestaruus ja kunniamaininta MM-kilpailuista. Paunonen on valittu ensimmäisenä suomalaisena kansainväliseen WorldSkills Champions Trust -edustusjoukkoon.
Ammattitaidon Euroopan mestaruuksista kilpailtiin Tanskassa.
