Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Sunnuntai 14.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Aapo Paunonen palkittiin ammattitaidon EM-kilpailuissa kunniamaininnalla

Uutiset

Työskentelee Sastamalassa Lastux Oy:ssä ja suorittaa opintoja Saskyssa.

Aapo Paunonen

Aapo Paunonen. Kuva: Anders Wiuff / WorldSkills Europe

Sastamalassa Lastux Oy:ssä työskentelevä Aapo Paunonen menestyi CNC-jyrsinnässä ammattitaidon EM-kilpailuissa. Hänet palkittiin kunniamaininnalla.

Aapo Paunonen suorittaa konetekniikan ammattitutkintoa Saskyssa ja ammattikorkeakoulussa konetekniikan insinööriopintoja. Hän on 21-vuotias.

Kilpailuista Aapo Paunosella on runsaasti kokemusta ja saavutuksia. Ennestään hänellä on ammattitaidon Suomen mestaruus ja kunniamaininta MM-kilpailuista. Paunonen on valittu ensimmäisenä suomalaisena kansainväliseen WorldSkills Champions Trust -edustusjoukkoon.

Ammattitaidon Euroopan mestaruuksista kilpailtiin Tanskassa.

· ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: