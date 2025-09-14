Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Sunnuntai 14.9.2025
Kunnan yt-neuvottelut päätökseen Punkalaitumella

Uutiset

Muutoksilla tavoitellaan 118 500 euron vuotuisia säästöjä.

Punkalaidun

Punkalaidun.

Punkalaitumella kunta on järjestelemässä tehtäviä uudelleen hallinnon ja elämänlaadun vastuualueilla. Muutoksilla tähdätään säästöihin.

Henkilöstö- ja hyvinvointijohtajan virkanimike on määrä muuttaa hallintojohtajaksi. Hänen alaisuudessaan työskentelisivät toimistopäällikkö, hyvinvointipäällikkö ja elinvoimapäällikkö. Palkkasihteerin toimi muutetaan toimistopäällikön viraksi, hyvinvointisuunnittelijan virkanimike hyvinvointipäälliköksi ja palveluohjaajan toimi elinvoimapäällikön viraksi.

Hallinto- ja talousjohtajan virka sekä elinvoimakehittäjän toimi lakkautetaan. Edellinen hallinto- ja talousjohtaja irtisanoutui alkukesällä.

Edellä mainittujen lisäksi on tarkoitus tehdä myös muita järjestelyjä.

Muutoksilla lasketaan vuodessa säästettävän 118 500 euroa. Tästä kertyy palkkakustannuksista 92 000 euroa, työnantajan sivukuluista 22 000 euroa ja muista välillisistä kustannuksista 4 500 euroa.

Henkilöstöjaosto on hyväksynyt muutokset sekä esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

