Säkylän Vanhakyläntielle etsitään seuraajaa: Suomen surkein kylätie haussa

Uutiset

Valokuvakilpailu on käynnissä.

Säkylä, Vanhakyläntie

Säkylän Vanhakyläntie. Kuva: Marianne Isotalo-Ojala

Suomen surkeinta kylätietä etsitään valokuvakilpailulla. Sen järjestävät Suomen Kylät ja Suomen Tieyhdistys.

Teiden merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja turvallisuudelle on suuri. Kylätiet ja niiden varaan rakentuva aktiivisuus tuottavat monenlaista taloudellista ja henkistä hyvinvointia.

"Huoli Suomen tieverkosta on suuri. Huolimatta kasvaneista päällystysmääristä, huonokuntoisia teitä riittää", harmittelee Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Simo Takalammi.

Viime vuonna Suomen surkeimmaksi kylätieksi valittiin Säkylän Vanhakyläntie. Se on hiljattain kunnostettu.

"Kilpailu on tärkeä muistutus, että koko Suomi tarvitsee toimivat yhteydet", sanoo Suomen Kylien viestintäpäällikkö Timo Metsäjoki.

Ehdotuksia kerätään 6. lokakuuta saakka.

