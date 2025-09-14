Stormin koulun läheltä lisää tontteja myyntiin
Aurinkorinteen tietä jatketaan.
Sastamalassa Stormin koulun läheltä Aurinkorinteen alueelta tulee myyntiin lisää tontteja. Tietä on tarkoitus jatkaa loppuvuoden aikana.
Alueelta on ollut aiemmin varattavana kuusi rakennuspaikkaa. Niistä neljä on myyty ja rakennettu.
Aurinkorinteelle on mahdollista osoittaa pientaloille vielä seitsemän uutta rakennuspaikkaa.
Ympäristölautakunta päätti tonttien myyntihinnaksi 8 000 euroa. Se on sama kuin aiemmin.
Tontit tulevat varattaviksi, kun kunnallistekniikan rakentaminen on valmistunut.
