Vammalaan rakennetaan alppiruusupuisto, josta voi ostaa nimikkokasvin

Uutiset

Seukunmäessä alkavat konetyöt.

Alppiruusu

Alppiruusu. Kuva: Pixabay

Sastamalan kaupunki rakentaa alppiruusupuiston Seukunmäkeen. Konetyöt Marttilankadun ja Varilankadun puolella alkavat ensi viikolla.

Rinteessä olevia vanhoja kivipengerryksiä kaivetaan mahdollisuuksien mukaan esiin. Samassa yhteydessä poistetaan muutama huonokuntoinen puu. Vesakoituneelta alueelta kuoritaan pintamaat.

Alppiruusut ovat luontaisesti metsän aluskasvillisuutta. Seukunmäen yleisilme halutaan siksi säilyttää metsäisenä.

Puistosta voivat asukkaat, yritykset, yhteisöt ja yhdistykset hankkia omaksi tai lahjaksi oman nimikkoalppiruusun tai -atsalean. Kasvit tulevat myyntiin ensi vuoden aikana.

Pohjatyöt on määrä tehdä kuluvan syksyn aikana. Rakentaminen ajoittuu keleistä riippuen osittain kevääseen. Istutuksiin päästään ensi vuoden aikana.

