Lentopallomiehille kitkerä tappio MM-kisojen avauksessa – Olli Kunnari: "Meiltä vähän meni maltti"

Uutiset

Eemi Tervaportilla pelattuna 264 maaottelua.

Olli Kunnari

Olli Kunnari. Kuva: CEV

Sastamalalaisen Olli Kunnarin päävalmentama miesten lentopallomaajoukkue kärsi kitkerän tappion MM-kisojen avauksessa Filippiineillä. Argentiina käänsi ottelun lopulta edukseen 2-3 (25-20, 25-18, 22-25, 22-25, 11-15).

"Hyvä startti peliin, olimme heti pelin päällä ja kaksi erää veimme peliä", kertasi päävalmentaja Olli Kunnari. Sitten vastustaja paransi otettaan. "Meiltä vähän meni maltti", Kunnari tunnusti.

Keikyäläislähtöisellä passari Eemi Tervaportilla on nyt pelattuna 264 maaottelua.

Suomi kohtaa seuraavaksi tiistaina Ranskan.

Maajoukkueen joukkueenjohtaja on sastamalalainen Jarmo Korhonen.

Suomen otteluohjelma

Su 14.9. Suomi – Argentiina 2-3
Ti 16.9. klo 13.00 Suomi – Ranska
To 18.9. klo 5.30 Suomi – Etelä-Korea
Su 21.9. klo 10.30, 15.00 Neljännesvälierä
Ke 24.9. klo 10.30, 15.00 Puolivälierä
La 27.9. klo 9.30, 13.30 Välierä
Su 28.9. klo 9.30, 13.30 Mitalipelit

Kellonajat Suomen aikaa.

