Maanmittauslaitoksen henkilöstö siirtyi Huittisista muualle töihin
Toimipisteverkoston supistamisen taustalla muun muassa talous.
Huittisissa on suljettu Maanmittauslaitoksen toimipiste. Muutos liittyy tuottavuusohjelmaan ja taloudellisiin resursseihin.
Henkilöstö on siirtynyt Huittisista työskentelemään muihin toimipisteisiin. Maanmittauslaitoksen lähin asiakaspalvelu on Porissa.
Toimipisteverkon supistamisen taustalla vaikuttavat asiakastarpeiden muuttuminen ja sähköisen asioinnin lisääntyminen. Myös työnteon malli on muuttunut monipaikkaisuuden suuntaan.
Maanmittauslaitoksella on jatkossa 26 toimipistettä, kun niitä aiemmin oli 35.
Jätä kommentti