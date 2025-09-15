Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Tarkastuslautakunta kiinnitti Sastamalassa huomiota viranhaltijoiden maalittamiseen, kaupunki ei lähde oikomaan hallitsematonta some-kirjoittelua

Vastineen mukaan työntekijöille ja työyhteisöille on apua ja tukea tarjolla.

Sastamalan kaupungintalo

Sastamalan kaupungintalo.

Sastamalassa tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan virheellisen tiedon levittämiseen ja kaupungin henkilökunnan moittimiseen. Asia on nostettu esille osana arviointikertomusta.

Tarkastuslautakunta kysyy, onko kaupungilla ketään, joka oikoisi virheellisiä tietoja esimerkiksi Facebookissa Sastamalan keskusteluseinällä ja onko kaupungilla antaa tukea ryöpytyksen kohteeksi joutuvalle työntekijälle. Arviointikertomuksessa todetaan, että "yksittäisen virkamiehen maalittaminen on erilaisissa mittasuhteissa" kuin se oli "ennen (epä)sosiaalista mediaa".

Konsernihallinnon selvityksen mukaan hallitsematonta sosiaalisen median kirjoittelua kaupunki ei lähde oikomaan. Työntekijöille kaupunki tarjoaa kattavaa keskusteluapua. Työterveyshuollon, työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimijat ovat asiassa sekä yksittäisten työntekijöiden että työyhteisöjen tukena.

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä.

