Lentopallomiesten MM-pelit jatkuvat – Olli Kunnari: "Ehkä se maailman taitavin joukkue"

Miesten lentopallomaajoukkueen pelit jatkuvat MM-kilpailuissa. Suomi kohtaa seuraavaksi Ranskan tiistaina.

"Ehkä se maailman taitavin joukkue", luonnehtii sastamalalainen päävalmentaja Olli Kunnari vastustajaa. "Omien vahvuuksien kautta lähdemme peliin ja koitamme sideout-pelaamista pitää korkealla tasolla", hän jatkaa.

Keikyäläislähtöiselle passari Eemi Tervaportille ottelu on yhdeksästoista MM-kilpailupeli. Hän nousee jaetulle sijalle niitä kuudenneksi eniten pelanneeksi.

Ranskan joukkueen superähti Earvin Ngapeth on maailman seuratuin lentopallolija viimeisen vuosikymmenen ajalta.

Ottelu alkaa kello 13.