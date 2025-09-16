Lentopallomiesten MM-pelit jatkuvat – Olli Kunnari: "Ehkä se maailman taitavin joukkue"
Eemi Tervaportilla kuudenneksi eniten MM-otteluita.
Miesten lentopallomaajoukkueen pelit jatkuvat MM-kilpailuissa. Suomi kohtaa seuraavaksi Ranskan tiistaina.
"Ehkä se maailman taitavin joukkue", luonnehtii sastamalalainen päävalmentaja Olli Kunnari vastustajaa. "Omien vahvuuksien kautta lähdemme peliin ja koitamme sideout-pelaamista pitää korkealla tasolla", hän jatkaa.
Keikyäläislähtöiselle passari Eemi Tervaportille ottelu on yhdeksästoista MM-kilpailupeli. Hän nousee jaetulle sijalle niitä kuudenneksi eniten pelanneeksi.
Ranskan joukkueen superähti Earvin Ngapeth on maailman seuratuin lentopallolija viimeisen vuosikymmenen ajalta.
Ottelu alkaa kello 13.
Jätä kommentti