Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Tiistai 16.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Pirkanmaan aluevaltuusto äänesti ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmaksusta

Uutiset

Pohjaesitys piti.

Ikäihmisten päivätoiminta

Ikäihmisten päivätoiminta.

Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmaksu äänestytti Pirkanmaan aluevaltuustoa. Päätökseksi tuli aluehallituksen pohjaesitys.

Asiakasmaksuksi vahvistettiin 25 euroa päivässä. Se sisältää lounaan. Kuljetusmaksu on viisi euroa yhteen suuntaan. Etäpäivätoiminnasta veloitetaan 4,50 euroa kerta.

Aluehallituksen pohjaesitys voitti äänin 48-29. Kaksi aluevaltuutettua äänesti tyhjää.

Vähemmistöön jääneessä vastaesityksessä esitettiin asiakasmaksuksi 22 euroa päivässä, kuljetusmaksuksi neljä euroa ja etäpäivätoiminnan maksuksi 4,50 euroa.

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman väliraportista aluevaltuutetut kävivät laajan keskustelun.

· · · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: