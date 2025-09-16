Pirkanmaan aluevaltuusto äänesti ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmaksusta
Pohjaesitys piti.
Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmaksu äänestytti Pirkanmaan aluevaltuustoa. Päätökseksi tuli aluehallituksen pohjaesitys.
Asiakasmaksuksi vahvistettiin 25 euroa päivässä. Se sisältää lounaan. Kuljetusmaksu on viisi euroa yhteen suuntaan. Etäpäivätoiminnasta veloitetaan 4,50 euroa kerta.
Aluehallituksen pohjaesitys voitti äänin 48-29. Kaksi aluevaltuutettua äänesti tyhjää.
Vähemmistöön jääneessä vastaesityksessä esitettiin asiakasmaksuksi 22 euroa päivässä, kuljetusmaksuksi neljä euroa ja etäpäivätoiminnan maksuksi 4,50 euroa.
Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman väliraportista aluevaltuutetut kävivät laajan keskustelun.
