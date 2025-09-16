Sastamalassa syksyn sateita ja tuulia
Yöt ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimäpiä.
Ilmatieteen laitoksen mukaan sää on sateista ja tuulista. Suomen yli liikkuu matalapaine toisensa perään.
Sastamalan ennusteessa lämpötilat ovat päivisin viidentoista asteen molemmin puolin. Yöt ovat ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpiä, ennen viikonloppua ei käytäne alle kymmenen asteen.
"Sateita tulee useista sadealueista sekä paikoin myös sade- ja ukkoskuuroista", kertoo meteorologi Mikko Laine. Loppuviikolla sateet ovat jo paikallisempia, ajoittain on poutaakin.
Tuuli on useana päivänä hyvin puuskaista.
