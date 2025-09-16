Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Tiistai 16.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Sastamalassa syksyn sateita ja tuulia

Uutiset

Yöt ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimäpiä.

Järvi, syksy

Järvi syksyllä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää on sateista ja tuulista. Suomen yli liikkuu matalapaine toisensa perään.

Sastamalan ennusteessa lämpötilat ovat päivisin viidentoista asteen molemmin puolin. Yöt ovat ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpiä, ennen viikonloppua ei käytäne alle kymmenen asteen.

"Sateita tulee useista sadealueista sekä paikoin myös sade- ja ukkoskuuroista", kertoo meteorologi Mikko Laine. Loppuviikolla sateet ovat jo paikallisempia, ajoittain on poutaakin.

Tuuli on useana päivänä hyvin puuskaista.

· · · · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: