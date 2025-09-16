Televisio- ja radiolähetyksissä katkoksia Sastamalan seudulla
Syynä huoltotyöt.
Sastamalan seudulla televisio- ja radiolähetyksissä esiintyy tiistaina katkoksia. Syynä on huoltotöiden työturvallisuuden takaaminen Tampereen radio- ja tv-asemalla.
Antenniverkon televisiolähetykset joudutaan katkaisemaan noin neljäksi tunniksi aamukahdeksan ja iltapäiväneljän välillä. Osaa radiokanavista lähetetään alennetulla teholla, mikä voi aiheuttaa kuuluvuusalueiden reunoilla häiriöitä.
Huoltotyöt vaikuttavat Sastamalassa Jyränvuoren, Sävin ja Roismalan lähetinasemiin.
Asiasta kertoo Digita.
Varapäivä töille on keskiviikko.
