Olli Kunnarin lentopallomiehille makea voitto: "Olen todella ylpeä jätkistä"
Suomi kaatoi lajin mahtimaan.
Sastamalalaisen Olli Kunnarin päävalmentama miesten lentopallomaajoukkue otti MM-kilpailuissa yhden kaikkien aikojen suurimmista ja makeimmista voitoista kaatamalla lajin mahtimaa Ranskan 3-2 (25-19, 18-25, 29-27, 21-25, 15-9). Samalla toiveet jatkopaikasta roihahtivat liekkeihin.
"Olimme johtoasemassa riittävän kovia ja johtoasema kesti", iloitsi päävalmentaja Olli Kunnari. "Olen todella ylpeä jätkistä", hän suitsutti.
Keikyäläislähtöiselle passari Eemi Tervaportille ottelu oli yhdeksästoista MM-kilpailuissa. Hän nousi jaetulle sijalle niitä kuudenneksi eniten pelanneeksi.
Lohkovaiheen päätösottelussa torstaina Suomi kohtaa Etelä-Korean.
Suomen otteluohjelma
Su 14.9. Suomi – Argentiina 2-3
Ti 16.9. Suomi – Ranska 3-2
To 18.9. klo 5.30 Suomi – Etelä-Korea
Su 21.9. klo 10.30, 15.00 Neljännesvälierä
Ke 24.9. klo 10.30, 15.00 Puolivälierä
La 27.9. klo 9.30, 13.30 Välierä
Su 28.9. klo 9.30, 13.30 Mitalipelit
Kellonajat Suomen aikaa.
Jätä kommentti