Paikallisen teollisuuden ja maatalouden sivuvirrat hyötykäyttöön Säkylässä: 50 miljoonan euron biokaasuhanke etenee
Auris Energia tekee lopullisen investointipäätöksen keväällä.
Säkylässä on valmistunut Auris Energian biokaasuhankkeen esisuunnittelu. Kysymyksessä on 50 miljoonan euron investointi.
Toteutuessaan hanke valjastaa paikallisen teollisuuden ja maatalouden sivuvirtoja hyötykäyttöön vuosittain noin 230 000 tonnin edestä. Tästä muodostuu 130 gigawattituntia uusiutuvaa biokaasua.
Yhtiö tekee lopullisen investointipäätöksen keväällä. Rakentamisen on määrä käynnistyä ensi vuonna. Tuotanto alkaisi vuonna 2028.
"Hanke vahvistaa Suomen huoltovarmuutta, edistää kansallisia hiilineutraaliustavoitteitamme ja luo kestävää kasvua Satakunnan alueelle", sanoo Auris Energian toimitusjohtaja Anni Sarvaranta.
Biokaasulaitoksen myötä alueelle syntyy kiertotalouskeskittymä. Paikallisista teollisuusyrityksistä yhteistyökumppaneina ovat Apetit ja P2X Solutions.
"On erinomaista, että saamme vahvan kiertotalouden toimijan kuntaamme", toteaa Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää. "Arvostamme yrityksiämme ja luomme jatkossakin edellytyksiä yritystoiminnalle sekä sen kasvulle", hän jatkaa.
Hankekehittäjänä toimii Gas1. Valmistelu on ollut perusteellista ja pitkäjänteistä.
"Paikallinen maatalous voi luottaa hankkeen toteutumiseen sekä tehdä syötesopimuksia luottavaisin mielin", vakuuttaa Gas1:n toimitusjohtaja Mika Kallio.
Jätä kommentti