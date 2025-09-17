Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Säkylästä kotiutuu varusmiehiä, koulutettu miehistön erityistaitoja vaativiin tehtäviin

Uutiset

Porin prikaatista siirtyy reserviin esimerkiksi sotilaspoliiseja ja lääkintämiehiä.

Kotiutuminen, Säkylä

Kotiutuvia varusmiehiä Säkylässä. Kuva on arkistosta. Kuva: Tuomas Ristiluoma

Porin prikaatista siirtyy keskiviikkona varusmiehiä reserviin. Säkylän Huovinrinteellä kotiutuvia on 79 ja Kankaanpään Niinisalossa 86.

Reserviin siirtyvät on koulutettu miehistön erityistaitoja vaativiin tehtäviin. He ovat esimerkiksi sotilaspoliiseja, lääkintämiehiä, sotakoiranohjaajia ja säämiehiä.

Palveluksensa kotiutuvat aloittivat tammikuussa.

