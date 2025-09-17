Säkylästä kotiutuu varusmiehiä, koulutettu miehistön erityistaitoja vaativiin tehtäviin
Porin prikaatista siirtyy reserviin esimerkiksi sotilaspoliiseja ja lääkintämiehiä.
Porin prikaatista siirtyy keskiviikkona varusmiehiä reserviin. Säkylän Huovinrinteellä kotiutuvia on 79 ja Kankaanpään Niinisalossa 86.
Reserviin siirtyvät on koulutettu miehistön erityistaitoja vaativiin tehtäviin. He ovat esimerkiksi sotilaspoliiseja, lääkintämiehiä, sotakoiranohjaajia ja säämiehiä.
Palveluksensa kotiutuvat aloittivat tammikuussa.
