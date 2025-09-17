VaLePan uusitun otteluohjelman julkistusajankohta selvillä
Miesten Mestaruusliigan aikataulu jouduttiin päivittämään ripeästi.
Miesten Mestaruusliigan otteluohjelma jouduttiin laittamaan alkupäästä uusiksi nopealla aikataululla. Taustalla on Kansainvälisen Lentopalloliiton linjaus siirtoikkunasta.
Päivitetty aikataulu julkaistaan perjantaina. Tuolloin selviävät myös VaLePan alkukauden ottelujen ajankohdat.
Alun perin miesten Mestaruusliigan oli määrä käynnistyä 20. syyskuuta. VaLePan oli tarkoitus avata kausi 24. syyskuuta isännöimällä KyKy-Betsetiä ja Sylvään saliin oli suunniteltu nostalgiapeli 3. lokakuuta.
Tiedossa on, että miesten Mestaruusliiga voi käynnistyä aikaisintaan 20. lokakuuta.
