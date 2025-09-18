Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Asuntolan myynti poiki kaksi oikaisuvaatimusta Huittisissa, kaupunki tekemässä uuden päätöksen

Uutiset

Valmistelussa myönnetään, että kirjalliset perustelut ovat olleet puutteelliset.

SAMK, Huittinen

Satakunnan ammattikorkeakoulun Kuninkaisten kampus Huittisissa. Asuntola on kuvassa näkyvän päärakennuksen ja Punkalaitumenjoen välissä.

Huittisissa kaupunginhallituksen päätöksestä myydä Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen asuinrakennus LP-Vampulalle on jätetty kaksi oikaisuvaatimusta. Molemmissa vaaditaan päätöksen kumoamista.

Valmistelussa kiistetään oikaisuvaatimusten väitteitä. Siinä kuitenkin myönnetään, että kirjalliset perustelut ovat olleet puutteelliset. Siksi asiassa nähdään tarkoituksenmukaiseksi tehdä uusi päätös.

Kaupunginhallitukselle esitetään oikaisuvaatimusten hyväksymistä perusteena puutteelliset perustelut.

Lopputulema uudessa päätöksessä ei muutu, jos esitys hyväksytään. Asiaa perustellaan valmistelutekstissä kattavammin. Asuntola esitetään edelleen myytäväksi LP-Vampulalle 1 500 euron hinnalla.

Asia on kaupunginhallituksen käsiteltävänä.

