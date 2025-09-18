Asuntolan myynti poiki kaksi oikaisuvaatimusta Huittisissa, kaupunki tekemässä uuden päätöksen
Valmistelussa myönnetään, että kirjalliset perustelut ovat olleet puutteelliset.
Huittisissa kaupunginhallituksen päätöksestä myydä Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen asuinrakennus LP-Vampulalle on jätetty kaksi oikaisuvaatimusta. Molemmissa vaaditaan päätöksen kumoamista.
Valmistelussa kiistetään oikaisuvaatimusten väitteitä. Siinä kuitenkin myönnetään, että kirjalliset perustelut ovat olleet puutteelliset. Siksi asiassa nähdään tarkoituksenmukaiseksi tehdä uusi päätös.
Kaupunginhallitukselle esitetään oikaisuvaatimusten hyväksymistä perusteena puutteelliset perustelut.
Lopputulema uudessa päätöksessä ei muutu, jos esitys hyväksytään. Asiaa perustellaan valmistelutekstissä kattavammin. Asuntola esitetään edelleen myytäväksi LP-Vampulalle 1 500 euron hinnalla.
Asia on kaupunginhallituksen käsiteltävänä.
