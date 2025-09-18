Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Ella Junnila hyppää paikasta finaalissa

Uutiset

Karsinnassa rima on korkealla.

Ella Junnila

Ella Junnila. Kuva: Jesse Väänänen

Korkeushyppääjä Ella Junnila hakee torstaina MM-kilpailuissa paikkaa finaaliin. Hän on lähtöisin Kiikasta.

Karsintaraja on 197, mutta käytännössä sitä ei tarvitse ylittää. Finaaliin otetaan kaksitoista urheilijaa alemmilla korkeuksilla.

Ella Junnilan kuluvan kauden paras tulos on 188. Viime vuonna olympialaisissa finaaliin vaadittiin 192.

"Juoksun pitää tulla loppuun saakka ja rohkea tönä lopussa", sanoo Ella Junnila.

Karsinta kilpaillaan Tokiossa kello 13.15 Suomen aikaa.

