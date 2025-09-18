Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Haastatteluryhmän ehdokas Punkalaitumen varhaiskasvatusjohtajaksi selvillä

Uutiset

Yhdestätoista hakijasta haastatteluun kutsuttiin neljä, kolme haastateltiin.

Punkalaidun.

Punkalaitumen varhaiskasvatusjohtajan virkaan saapui yksitoista hakemusta. Asia on esillä kunnanhallituksessa.

Hakijoista neljä kutsuttiin haastatteluun. Heistä yksi veti hakemuksensa pois.

Haastatteluryhmä esittää, että varhaiskasvatusjohtajaksi valitaan kasvatustieteen maisteri Kristiina Rantanen. Häntä pidetään kokonaisarvioinnin perusteella soveltuneimpana ja ansioituneimpana virkaan. Varalle esitys on Sanna Kohijoki.

Kunnanhallituksen jälkeen päätöksen tekee valtuusto.

Varhaiskasvatusjohtaja toimii koko varhaiskasvatuksen esihenkilönä ja vuonna 2020 käyttöönotetun päiväkodin johtajana. Työntekijöitä on kolmetoista.

Edellinen: