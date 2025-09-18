Saku Mekkonen valtuuston puheenjohtajistoon Kokemäellä, oikeuden ratkaisu aiheutti poliitikkojen pyöritystä

Kokemäellä valtuusto päätti kokoonpanonsa muutoksista.

Hallinto-oikeus totesi kokoomuksen Juha-Pekka Pihlmanin menettäneen vaalikelpoisuutensa. Taustalla on hänen virkatyönsä yhtenäiskoulun rehtorina ja perusopetuksen tulosalueen päällikkönä. Hallinto-oikeus katsoi kokonaisarvioinnissaan, että Pihlman on viranhaltija, joka toimii sivistyslautakunnan tehtäväalueen johtavaan tehtävään rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. Siten hän on vailla vaalikelpoisuutta valtuustoon. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa.

Valtuusto valitsi Juha-Pekka Pihlmanin tilalle kokoomuksen Saku Mekkosen ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen ja kaupunginhallitukseen Nita Vallimäen varajäseneksi. Ryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Juho Anttila nousi valtuutetuksi.

Kuntavaaleissa Juha-Pekka Pihlaman oli 115 äänellä kokoomuksen ääniharava.