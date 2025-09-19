Ella Junnilan hyppy ei noussut karsinnassa
Yritykset aloituskorkeudesta eivät tuoneet ylitystä.
Kiikkalaislähtöisen korkeushyppääjä Ella Junnilan MM-kilpailut päättyivät karsintaan. Hän jäi ilman tulosta.
Ella Junnilan kolme yritystä aloituskorkeudesta 183 eivät tuoneet ylitystä. Hänen kuluvan kauden parhaansa on 188.
"Varovaista", sanoi Ella Junnila. "Ei vaan kroppa kestänyt hyppäämistä", hän totesi.
Ella Junnilalta oli irronnut keväällä pala nilkan luusta ja hän on kärsinyt kivuista.
