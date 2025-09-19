Reunakivityöt hidastavat liikennettä Sastamalan Asemakadulla
Viiveeseen kannattaa varautua esimerkiksi Sastamalantien suunnasta rautatieasemalle ajettaessa.
Sastamalan Vammalassa tehdään Asemakadulla reunakivitöitä. Toinen ajokaista joudutaan sulkemaan.
Liikennettä ohjataan liikennevaloilla Vanerikadun ja Nokiankadun välillä. Työmaa-alueen läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
Viiveeseen kannattaa varautua esimerkiksi Sastamalantien suunnasta rautatieasemalle ajettaessa.
Kaupunki pahoittelee aiheutuvaa haittaa.
Jätä kommentti