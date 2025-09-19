Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Reunakivityöt hidastavat liikennettä Sastamalan Asemakadulla

Uutiset

Viiveeseen kannattaa varautua esimerkiksi Sastamalantien suunnasta rautatieasemalle ajettaessa.

Sastamala, Asemakatu, Vanerikatu-Nokiankatu

Työmaa-alue on Vanerikadun ja Nokiankadun välillä.

Sastamalan Vammalassa tehdään Asemakadulla reunakivitöitä. Toinen ajokaista joudutaan sulkemaan.

Liikennettä ohjataan liikennevaloilla Vanerikadun ja Nokiankadun välillä. Työmaa-alueen läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Kaupunki pahoittelee aiheutuvaa haittaa.

