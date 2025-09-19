Vehkatien uudet katuvalot palavat Kiikassa, sähköverkon maakaapelointi vaikutti töiden etenemiseen

Sastamalassa Kiikan koululle johtavan Vehkatien uusien katuvalojen tilanne poiki valtuustoaloitteen viime talvena. Työmaa on sittemmin saatettu loppuun.

Pauli Pietilän (kesk.) jättämässä valtuustoaloitteessa todettiin katuvalojen olleen kesken monta vuotta ja ehdotettiin töiden tekemistä loppuun ennen uutta lukuvuotta. Tekstissä vedottiin, että tämän ei pitäisi olla suuri kustannus, koska osa tarvikkeista oli jo paikalla.

Tekniselle lautakunnalle valmistellusta vastauksesta selviää, vanha katuvalaistus on ollut koko ajan käytössä. Töihin on vaikuttanut sähköverkon maakaapelointi. Sen myötä uusi katuvalaistus voitiin rakentaa loppuun ja on ollut toiminnassa lukuvuoden alkaessa tänä syksynä.

Valtuustoaloitteella oli yhteensä viisi allekirjoittajaa.