Ella Junnila kärsi kivuista: "Nilkka kuntoutuu"

Kiikkalaislähtöinen korkeushyppääjä Ella Junnila on avannut kuntoaan ja tulevaisuuttaan. MM-kilpailuissa kävi ilmi, että hän on kärsinyt nilkkavammasta.

Vaiva juontaa kevääseen. Ella Junnila oli tuntenut Alankomaissa käydyissä EM-hallikilpailuissa nilkassaan terävän kivun hyppynsä aikana. Suomessa otettiin magneettikuva. Siinä todettiin, että nilkan yhdestä luusta oli irronnut pieni palanen, joka asettui kahden luun väliin.

"Lääketieteellinen analyysi oli, että luun palanen luutuisi takaisin paikalleen", kertoo Ella Junnila. Hänen harjoittelunsa sujui keväällä ja kesällä normaalisti, mutta nilkan seudulla oli silloin tällöin pieniä tuntemuksia. Niistä johtuen ja Suomen Urheiluliiton valmennusjohdon kanssa käydyn keskustelun pohjalta Suomi-Ruotsi-ottelussa päädyttiin kokeilemaan nilkan puuduttamista.

"Kokeilu oli onnistunut, eikä nilkka kipeytynyt hyppäämisestä", sanoo Ella Junnila.

MM-kilpailujen karsinnassa Tokiossa nilkka puudutettiin samoin kuin maaottelussa. Ensimmäisen verryttelyhypyn jälkeen nilkassa kuitenkin tuntui voimakas kipu puudutteen läpi ja se esti normaalin hyppäämisen.

"Tämän hetken tiedon mukaan nilkka kuntoutuu ja pääsen palaamaan normaalin harjoittelun pariin lokakuun aikana", toteaa Ella Junnila.