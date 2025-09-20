Kuasman Syyskiäpillä pääsee sieniretkelle
Patikoinnin lisäksi tapahtumassa on monenlaista ohjelmaa.
Sastamalan Kiikoisissa jo yli 20 vuotta järjestetty Kuasman Syyskiäppi patikoidaan sunnuntaina. Päälähtöpaikka ja kahvio ovat Eräkorvessa.
Koko Kuasman Kiäpin pituus on noin 14 kilometriä. Kukin voi kuitenkin valita minkä vaihtoehdon tahansa, samoin lähtöpaikan vaikka reitti varrelta.
Kiikoisten Metsästäjien majalla Eräkorvessa osoiteessa Peräkorventie 188 palvelee kahvio kello 9-15. Marjaana Särösalon ja Pekka Koivuniemen opastuksella lähdetään parin tunnin opastetulle sieniretkelle kello 10. Lapsille on luontorasti kello 10-13 ja kaikki osallistujat palkitaan.
Tervahaudalle tehdään Jari Jaakkolan opastuksella kierros kello 13. Lähtö on lintutornin parkkipaikalta osoitteesta Kakkurilammintie 135.
Kuasman Syyskiäpin järjestää Kuorsumaan Kyläseura.
