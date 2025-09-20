VaLePa kohtaa avauksessa Tiikerit, Sylvään jäähyväispelin uusi ajankohta selvillä
Joukkueen kausi käynnistyy Vexve Areenalla 21. lokakuuta.
Lentopallon miesten Mestaruusliigan uusittu otteluohjelma on julkaistu. Sarja käynnistyy 20. lokakuuta.
VaLePa pelaa ensimmäisen ottelunsa tiistaina 21. lokakuuta kotona Vexve Areenalla. Vastustajaksi saapuu Tiikerit.
Sylvään salin nostalginen jäähyväisottelu on vuorossa itsenäisyyspäivän aattona perjantaina 5. joulukuuta. VaLePa kohtaa legendaarisessa lentopallopyhätössä AC Oulu Volleyn.
