Vammalan lukion rehtoriksi 20 hakijaa, konsultti arvioi kolmen soveltuvuuden
Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa.
Sastamalassa oli haettavana Vammalan lukion rehtorin virka. Hakemuksia saapui kaksikymmentä.
Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa. Haastattelijoina toimivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Sari Hassi (kesk.), sivistysjohtaja Pekka Kares ja lukion vt. rehtori Kristiina Vuorinen sekä omana ryhmänä lukion opettaja- ja oppilaskunnan edustajat.
Konsulttiyhtiön soveltuvuusarviointiin lähetettiin kolme hakijaa.
Henkilöstöjaosto on myöntänyt viran täyttämiseen luvan ensi vuoden alusta alkaen.
Valinta on sivistyslautakunnan käsiteltävänä.
Jätä kommentti