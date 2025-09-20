Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Lauantai 20.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Vammalan lukion rehtoriksi 20 hakijaa, konsultti arvioi kolmen soveltuvuuden

Uutiset

Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa.

Vammalan lukio

Vammalan lukio. Kuva: Vapriikin kuva-arkisto, Verna Hahtola

Sastamalassa oli haettavana Vammalan lukion rehtorin virka. Hakemuksia saapui kaksikymmentä.

Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa. Haastattelijoina toimivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Sari Hassi (kesk.), sivistysjohtaja Pekka Kares ja lukion vt. rehtori Kristiina Vuorinen sekä omana ryhmänä lukion opettaja- ja oppilaskunnan edustajat.

Konsulttiyhtiön soveltuvuusarviointiin lähetettiin kolme hakijaa.

Henkilöstöjaosto on myöntänyt viran täyttämiseen luvan ensi vuoden alusta alkaen.

Valinta on sivistyslautakunnan käsiteltävänä.

· · ·

Lue myös

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: