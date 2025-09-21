Huittisten maaseutuasiamieheksi Susanna Kivistö

Maaseutuasiamiehen virkaan on Huittisissa valittu Susanna Kivistö. Hän on suorittanut agrologin AMK-tutkinnon.

Hakijoita oli kaksitoista. Heistä yksi perui hakemuksensa.

Kelpoisuusehdot täytti yhdeksän hakijaa, joista kolme kutsuttiin haastatteluun. Haastattelijoina toimivat maaseutupäällikkö Heli Varpula ja maaseutuasiamies Arja Saari. Varpula ja hallintojohtaja Janne Kotilahti kävivät haastattelujen tulokset läpi.

Susanna Kivistö todettiin maatalouden tutkinnon, työkokemuksen ja soveltuvuuden perusteella soveltuvimmaksi virkaan. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä.

Varalle valittiin agrologin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut Heini Vauhkonen.

Päätöksen teki maaseutupäällikkö Heli Varpula.